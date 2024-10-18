Как вычислить размер налогов: сколько платят работодатели и работники

Украинские работники обязаны платить налоги с каждой зарплаты, которые автоматически удерживаются работодателем. Это разрешено законом, и работодатель отчисляет установленную законом долю доходов работников.

Какие налоги платят украинцы

Согласно действующему законодательству, общий объем отчислений из заработной платы не может превышать 20% от суммы дохода, сообщают в Гоструда.

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Среди обязательных налогов есть:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор – 5%.

Если эти два налога удерживаются непосредственно из заработной платы работника, то Единый социальный взнос в размере 22% уплачивается работодателем самостоятельно.

Важно! Если работник получает зарплату, ниже минимальной (например, в случае неполного рабочего дня), работодатель все равно обязан платить ЕСВ не менее минимального размера, установленного для минимальной зарплаты. В то же время НДФЛ и военный сбор исчисляются с фактической суммы заработной платы, даже если она ниже минимальной.

В Украине выросли налоги

10 октября Верховная Рада Украины приняла решение об историческом повышении налогов. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что это решение будет иметь влияние на размер зарплат украинцев уже в октябре.

В частности, ожидается, что из-за новых налоговых норм, в частности увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, работники почувствуют изменения в выплатах уже в этом месяце, поскольку налоги на доходы физических лиц изменятся.

Обратите внимание! В октябре украинцы получат заработную плату, с которой будет вычтено повышенный военный сбор на уровне 5%, что означает дополнительное уменьшение зарплат на 3,5%.

Это нововведение повлияет на конечные выплаты, в частности из-за того, что часть аванса также будет учтена с учетом старого сбора. Итак, конце месяца работники почувствуют существенное уменьшение заработной платы из-за новых налоговых изменений.