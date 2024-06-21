Каких работников не хватает бизнесам

Данные Государственной службы занятости свидетельствуют о сужении разрыва между предложением и спросом на рынке труда, ведь количество вакансий выросло, тогда как количество безработных уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

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В условиях постоянной адаптации и изменений, обусловленных военным положением, рынок труда в Украине в 2024 году требует все больше квалифицированных работников. Самый высокий спрос наблюдается на такие профессии:

Рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин составляют 18% от общего количества вакансий.

Работники сферы торговли и услуг составляют 17% вакансий.

Представители простейших профессий составляют 15%.

Квалифицированные рабочие с инструментом имеют 14%.

Профессионалы и специалисты – каждая категория составляет по 11%.

Служащие и руководители относятся к 6% имеющихся вакансий.

На рынке также растет спрос на высший менеджмент, страхование, недвижимость, транспорт и автобизнес.

Как изменилась география рынка труда

На рынке труда наблюдаются постоянные региональные сдвиги на фоне войны:

Восточные регионы, которые понесли наибольшие потери и разрушения, испытывают острую потребность в кадрах, стремясь сохранить производственные мощности и релоцировать бизнес в более стабильные регионы.

На западе страны наблюдается увеличение количества вакансий и приток рабочей силы, благодаря внутренним переселенцам и открытию новых производственных линий.

В частности:

Закарпатская область показала рост на 164%;

Ивано-Франковская на 154%;

Хмельницкая на 132%;

Винницкая на 131%;

Львовская область на 130%.

В противовес западным регионам государства, в центральных и восточных наблюдаются противоположные тенденции по занятости. Исследование Национального банка Украины подтверждает негативные тенденции, особенно в таких областях как Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская.

Влияние мобилизации на войну

Мобилизация существенно повлияла на рынок труда в Украине, особенно в секторах, где преобладают мужчины. По словам директора Львовского филиала центра занятости Олега Рисного, новые правила мобилизации привели к значительным изменениям в рыночной динамике.

Война и рост мобилизационных мероприятий привели к увеличению количества вакансий и недостатка свободных работников. Уровень незадекларированной занятости остается высоким, многие предприятия продолжают выплачивать зарплату "в конвертах", чтобы избежать официального трудоустройства, которое стало сложнее из-за новых правил.

Обратите внимание! Транспортные и коммунальные предприятия, такие как водоканалы, особенно пострадали от нехватки рабочей силы, поскольку они сильно зависят от мужского труда.

По словам специалиста, ИТ-сектор, который ранее считался стабильным, сейчас испытывает неопределенность из-за снижения зарплат и увеличения количества специалистов, которые обеспокоены безопасностью занятости. Несмотря на определенное повышение заработных плат, общие условия трудоустройства остаются сложными из-за конкурентного и закрытого характера рынка труда.