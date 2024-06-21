Яких працівників не вистачає бізнесам

Дані Державної служби зайнятості свідчать про звуження розриву між пропозицією та попитом на ринку праці, адже кількість вакансій зросла, тоді як кількість безробітних зменшилась порівняно з попереднім роком.

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В умовах постійної адаптації та змін, обумовлених воєнним станом, ринок праці в Україні у 2024 році потребує все більше кваліфікованих працівників. Найвищий попит спостерігається на такі професії:

Робітники з обслуговування та експлуатації устаткування та машин складають 18% від загальної кількості вакансій.

Працівники сфери торгівлі та послуг становлять 17% вакансій.

Представники найпростіших професій складають 15%.

Кваліфіковані робітники з інструментом мають 14%.

Професіонали та фахівці – кожна категорія становить по 11%.

Службовці та керівники відносяться до 6% наявних вакансій.

На ринку також зростає попит на вищий менеджмент, страхування, нерухомість, транспорт та автобізнес.

Як змінилася географія ринку праці

На ринку праці спостерігаються постійні регіональні зрушення на тлі війни:

Східні регіони, які зазнали найбільших втрат і руйнувань, відчувають гостру потребу в кадрах, прагнучи зберегти виробничі потужності та релокувати бізнес у більш стабільні регіони.

На заході країни спостерігається збільшення кількості вакансій та приплив робочої сили, завдяки внутрішнім переселенцям та відкриттю нових виробничих ліній.

Зокрема:

Закарпатська область показала зростання на 164%;

Івано-Франківська на 154%;

Хмельницька на 132%;

Вінницька на 131%;

Львівська область на 130%.

На противагу західним регіонам держави, у центральних та східних спостерігаються протилежні тенденції щодо зайнятості. Дослідження Національного банку України підтверджує негативні тенденції, особливо у таких областях як Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська.

Вплив мобілізації на війну

Мобілізація суттєво вплинула на ринок праці в Україні, особливо в секторах, де переважають чоловіки. За словами директора Львівської філії центра зайнятості Олега Рісного, нові правила мобілізації призвели до значних змін у ринковій динаміці.

Війна та зростання мобілізаційних заходів призвели до збільшення кількості вакансій та нестачі вільних працівників. Рівень незадекларованої зайнятості залишається високим, багато підприємств продовжують виплачувати зарплату "у конвертах", щоб уникнути офіційного працевлаштування, яке стало складнішим через нові правила.

Зауважте! Транспортні та комунальні підприємства, такі як водоканали, особливо постраждали від нестачі робочої сили, оскільки вони сильно залежать від чоловічої праці.

За словами фахівця, ІТ-сектор, який раніше вважався стабільним, зараз зазнає невизначеності через зниження зарплат і збільшення кількості фахівців, які стурбовані безпекою зайнятості. Попри певне підвищення заробітних плат, загальні умови працевлаштування залишаються складними через конкурентний і закритий характер ринку праці.