Украинские модели Onlyfans заработали 120 миллионов долларов и не уплатили никаких налогов
12 ноября 2024, 15:35Читати новину українською
Согласно теперешнему законодательству создавать порнографический контент является преступлением. Можно сказать, что модели Onlyfans занимаются незаконной деятельностью.
Какой доход приносит Onlyfans украинцам
Статистика свидетельствует, что на Onlyfans более 5 тысяч граждан из Украины публикует контент сейчас. С 2020 по 2022 год эти лица заработали в общем 123 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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Однако доходы этих граждан не были обложены налогом. Стоит заметить, что сама платформа платит налоги в Украине.
Даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной.
Как выросли налоги моделей Onlyfans в Украине
Количество моделей из Украины и их доходы постепенно растут. Эта динамика с 2020 по 2022 год выглядела так:
- в 2020 году украинские Onlyfans модели получили ориентировочно 8 миллионов долларов доходов;
- в 2021 году – более 35 миллионов долларов;
- в 2022 году – почти 80 миллионов долларов.