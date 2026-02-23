Юбилей с убытком в 37 миллиардов рублей: российский "КамАЗ" накрыл кризис

Российский "КамАЗ" на грани упадка, как и многие другие компании-гиганты. Компания работает в убыток, кризис углубляется из-за китайских конкурентов и политики Путина.

Какие убытки имеет "КамАЗ" и почему?

В этом году ПАО "КамАЗ" отметил 50 лет со дня выпуска первого грузовика, однако юбилей происходит во времена глубокого кризиса, пишет СВРУ.

По итогам 2025 года чистый убыток компании превысил 37 миллиардов рублей – это в 11 раз больше, чем годом ранее. Между тем прибыль от продаж превратилась в убыток в 22,9 миллиарда рублей – за год продали 14,5 тысяч машин, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Кризис углубляется из-за:

высокой ключевой ставки Центробанка;

подорожания кредитов;

падения спотовых тарифов на перевозки на 20%;

перенасыщения рынка, конкуренции с дешевыми китайскими брендами;

загруженности складов лизинговых компаний.

Крупные компании в России готовятся к банкротству

Более половины крупных компаний в РФ закончили 2025 год с падением прибыли, сократили или полностью заморозили инвестиционные проекты, а многие из них готовятся увольнять сотрудников, пишет The Moscow Times.

У 62% гражданских предприятий в 2025 году упала прибыль, выросла доля убыточных компаний.

Нарастает кризис ликвидности и неплатежи. Огромный рост расходов. Учитывая тот факт, что ситуация по этим показателям ухудшалась в течение всего 2025 года и продолжает ухудшаться в этом году, у предприятий постепенно истощаются и собственные ресурсы, которые бы позволили продолжать работу,

– рассказал вице-президент РСПП Александр Мурычев.

По его словам, единственная видимая сегодня перспектива для многих предприятий – сокращение производства, сотрудников, а в самых критических ситуациях – банкротство.

