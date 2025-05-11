Кто не имеет права регистрироваться как ФЛП в Украине
- В Украине закон запрещает регистрацию в качестве ФЛП для депутатов, госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления.
- Ограничения также действуют для лиц, лишенных права регистрации решением суда, несовершеннолетних без согласия родителей, и лиц с непогашенной судимостью за корыстные преступления.
В Украине не каждый имеет право зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Закон четко устанавливает категории лиц, для которых предпринимательская деятельность запрещена.
Кому нельзя быть ФЛПом
Возможность физического лица осуществлять предпринимательскую деятельность регулируется статьей 42 Конституции Украины, передает 24 Канал. В ней содержится информация, какие лица не могут регистрироваться в 2025 году как ФЛП.
Читайте также В Дії снова доступна подача налоговой декларации – с новой формой для ФЛП
Итак, законом установлено ограничения на предпринимательскую деятельность для депутатов, госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления.
Важно! Даже после увольнения с должности такое лицо не может зарегистрировать ФЛП в течение определенного срока.
Кто еще не сможет зарегистрироваться как ФЛП
Таким образом, регистрация ФЛП также запрещена для следующих категорий лиц:
- физических лиц, лишенных права регистрации по решению суда. Они получат отказ от госрегистратора при попытке регистрации;
- лиц, не достигших 18 лет. Для регистрации лиц в возрасте от 16 до 18 лет необходимо согласие родителей или опекуна;
- лиц с непогашенной судимостью за корыстные преступления, такие как кражи или взяточничество;