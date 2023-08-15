В Украине рынок земли заработал с 1 июля 2021 года. Из-за полномасштабной войны реестры были закрыты, но в июне 2022 года их снова открыли. Несмотря на продолжение войны, покупателей земли хватает, а цена сельскохозяйственных угодий постоянно растет.

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Кто наиболее активно скупает украинскую землю

Как только рынок земли запустился, наибольшую долю покупателей земельных угодий составляли владельцы крупного и среднего бизнеса. Когда же рынок был запущен повторно после полномасштабного вторжения, наиболее активными покупателями земли стали представители ИТ-индустрии.

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Что касается текущей ситуации, то одного основного игрока на этом рынке нет. Предприниматели и айтишники до сих пор составляют значительную часть покупателей, но теперь они размылись другими категориями.

Инвест-консультанты, профессиональные инвесторы стали рассматривать инвестиции в сельскохозяйственную землю как в классический инструмент недвижимости. То есть тот, кто рассчитывал 20 – 30% в своем портфеле положить на недвижимость – коммерцию, квартиры или что-то подобное – они рассматривают землю как аналог классической недвижимости,

– рассказали аналитики.

Наиболее распространенные инвестиции – приобретение участков от 2 до 5 гектаров. Также сообщается, что цена на землю постоянно растет, особенно в регионах, отстоящих от линии фронта. Аналитики прогнозируют, что положительная динамика будет развиваться в течение длительного времени.