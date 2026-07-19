Прямое попадание: российский ракетный удар полностью уничтожил завод и склады UKRTAC

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В ходе обстрела враг прямым попаданием ракеты уничтожил производственные мощности компании UKRTAC, занимающейся производством средств баллистической защиты.

Об этом сообщил основатель компании "Северион" Дангадзе.

Каковы последствия удара по UKRTAC?

Северион Дангадзе заявил, что в ночь на 19 июля предприятие пережило самую большую трагедию за всю свою историю.

По его словам, в результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод и склады UKRTAC.

Не буду скрывать – для меня это чрезвычайно тяжелый день. За этими стенами были годы труда, сотни людей, тысячи решений, бессонные ночи, вера, ответственность и огромное желание внести свой вклад в безопасность Украины,

– написал основатель компании.

В то же время Дангадзе подчеркнул, что во время удара никто из сотрудников не погиб – и это, по его словам, самое главное.

Я безмерно благодарен каждому сотруднику, партнерам, спасателям и всем, кто сегодня рядом с нами. Впереди нас ждет очень непростой путь. Но я знаю одно. Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее,

– говорится в посте Дангадзе.

Справка. UKRTAC – это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.

Напомним, во время массированной атаки 19 июля враг запустил 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 беспилотников различных типов.

В частности, россияне применили: 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 3 противокорабельные ракеты "Оникс", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 125 ударных БПЛА различных типов.