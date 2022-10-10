Массированный ракетный удар по Украине: как бизнес отреагировал на российскую атаку
Источник:НВ
Россияне 10 октября нанесли массированный ракетный удар по столице и ряду регионов Украины. Продовольственные магазины и аптеки в большинстве своем не работали там, где в результате обстрелов исчезло электроснабжение.
Часть бизнеса полностью захлопнула свои двери до завтра, 11 октября. В магазинах, торговых центрах и ресторанах кое-где вынужденно объявляли внеплановые выходные. Все это – из-за десятков низменных и кровожадных прилетов по гражданским объектам и критической инфраструктуре нашего государства со стороны России.
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Работа бизнеса на фоне массированных ракетных обстрелов россиян
Как отметили представители "АТБ", магазины их сети 10 октября были открыты и работали. В то же время, некоторые торговые точки компании могут временно закрываться в регионах и населенных пунктах, где фиксируются сложности с поставкой воды и электроэнергии.
В Киеве и Днепре работало около 90% магазинов группы компаний Fozzy Group ("Фора", "Сильпо", Fozzy C&C). В Запорожье магазины открылись везде, кроме торгового центра "Амстор". Без электроэнергии 10 октября остались супермаркеты сетей корпорации в Харькове, Миргороде, Полтаве и частично во Львове, так что в течение дня они не работали.
Запасы продуктов на складах есть, наши водители будут доставлять товары в супермаркеты при первой возможности,
– отметили в пресс-службе Fozzy Group.
В то же время, представительства "Новой почты" и магазины "Эпицентр" работали в обычном режиме, однако уже традиционно, во время воздушных тревог они закрываются.
Между тем, большинство магазинов EVA никаких изменений в график работы не вносили и работали в штатном режиме. Из-за обесточивания только часть представительств закрылась, в частности, в столице, Львове и Львовской области – торговые точки возобновляли работу вместе с восстановлением электроснабжения.
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Представители около 200 из 992 аптек "АНЦ" не выходили на связь в течение дня из-за проблем с электроснабжением, однако сеть продолжала работу. Анализы принимали и в сети лабораторий "Синево".
Вместе с тем торговые центры "Мандарин-плаза" и Lavina Mall продолжали работу. А вот ТРЦ ЦУМ, Retroville, Cosmopolite, сеть спортклубов SportLife и EnerGym не открывались.
Закрытыми оставались также рестораны сетей McDonald's, Черноморка и заведения группы LaFamiglia. Кроме того, не принимали посетителей некоторые несетевые заведения и кафе в пострадавших от ракетных ударов населенных пунктах Украины.
Напомним, что россияне 10 октября выпустили по разным регионам нашего государства по меньшей мере 84 крылатые ракеты, из них 43 удалось обезвредить в воздухе украинской ПВО. В результате атаки пострадали более 20 населенных пунктов Украины, в частности:
- Киев;
- Львов;
- Ровно;
- Житомир;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Ивано-Франковск;
- Винница;
- Прилуки;
- Нежин;
- Конотоп;
- Харьков;
- Кременчуг;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Запорожье;
- Николаев;
- Одесса.