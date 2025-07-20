Почему нельзя подключить монетизацию TikTok в Украине
- Украинские блогеры не могут подключить монетизацию на TikTok из-за отсутствия официальной поддержки функций, таких как TikTok Creator Fund, и паузу рекламных кампаний с 2022 года.
Украинские тиктокеры зарабатывают через рекламу брендов, продажу собственных товаров или услуг, партнерские программы.
Социальная сеть TikTok, созданная в 2017 году, получила большую популярность во всем мире, в том числе и в Украине. Однако украинские блогеры, в отличие от других, не могут подключить монетизацию и зарабатывать на рекламе и просмотрах в соцсети.
Почему монетизация TikTok недоступна?
В других странах основными инструментами монетизации TikTok для авторов контента является программа TikTok Creator Fund, а также TikTok Pulse, что позволяет зарабатывать на рекламе, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Сколько платят в TikTok в 2025 году за 1000 просмотров
Есть несколько причин, почему эти функции недоступны для украинцев:
- TikTok Creator Fund работает в Великобритании, США, Германии, Италии и других странах мира, однако в Украине программу официально до сих пор не запустили.
- С 2022 года TikTok официально поставил на паузу рекламные кампании в Украине из-за войны. Поэтому монетизация через продвижение рекламы в приложении стала невозможной для украинских тиктокеров.
- И даже если бы можно было подключить монетизацию TikTok в Украине, ограничения международных платежных систем создали бы немалые трудности для украинских контентмейкеров.
Что известно о TikTok Creator Fund
TikTok Creator Fund – это функция платформы, которая дает возможность тиктокерам зарабатывать деньги напрямую от сервиса. Размер выплат зависит от количества просмотров видео и активности зрителей, в частности предпочтений, комментариев и распространений.
На чем зарабатывают тиктокеры в Украине?
Вместе с тем блогеры в Украине зарабатывают с помощью TikTok, хотя и не напрямую.
- Тиктокеры получают прибыль от рекламы брендов. Они рассказывают об определенных товарах или услугах компаний в своих видео, за что те платят им деньги. Это один из основных способов заработка на TikTok сегодня.
- Также блогеры продают на платформе собственные товары или услуги. Так они расширяют клиентскую базу, свой бизнес и увеличивают доходы.
- Распространенный способ монетизации с помощью TikTok – это партнерские программы. Благодаря рекламе партнерских ссылок некоторые тиктокеры получают неплохие комиссионные.
- Переход на другие платформы также дает прибыль. В частности, контентмейкеры часто ведут, кроме TikTok, также YouTube-каналы, где официальная монетизация доступна.
Важно! Сейчас официально получать средства в Украине непосредственно от TikTok можно только через монетизацию донатов в прямых эфирах через функцию Live Gifts. Впрочем есть надежда, что после войны TikTok откроет больше возможностей для украинских блоггеров.