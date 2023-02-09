Metro не хочет покидать российский рынок

О намерении компании остаться в России рассказал генеральный директор Metro AG Штеффен Гройбель.

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Мы хотим остаться на российском рынке,

– отметил он.

Он также добавил, что Metro сейчас развивается во всех сегментах и на всех рынках кроме России: ей удается сохранять свою долю рынка и добиваться значительного прогресса в стратегических ключевых показателях эффективности.

Прибыли Metro в России

За прошлый финансовый год доходы Metro существенно выросли, согласно отчетности компании. К примеру, за 2020/2021 финансовый год сумма составляла всего 9 миллионов евро против 28 миллионов за 2021/2022.

Также Metro активно развивалось в России в 2022 году, увеличив объем доставки заказов в годовом измерении на 40%. Решила немецкая сеть воспользоваться выходом иностранных компаний с рынка России, что заметно по увеличению ассортимента – введено более 300 новых позиций, идет активное развитие ВТМ и развитие проекта Metro Cash&Carry. Так что очевидно, что Metro строить бизнес на крови вполне приемлемо.

Как отреагировал Metro на войну в Украине

После начала полномасштабной войны и циничного нападения России, украинский офис Metro призвал коллег в Дюссельдорфе покинуть рынок агрессорки, однако там не только отказались, но и угрожали. Также в Metro отметили, что им "жаль людей в России", более того, компания чувствует свою ответственность перед ними, по его мнению, не повинные в агрессии против Украины.

Мы особенно переживаем наших 3400 работников и их семьи, а также наших многочисленных клиентов, поставщиков и деловых партнеров в Украине. Мы также несем ответственность за наших более 10 000 работников в России, не несущих персональной ответственности за агрессию против Украины. Мы продолжаем поддерживать бизнес и политические силы, работающие над мирным разрешением конфликта,

– заявило руководство компании тогда.

Напомним, что из-за нежелания компании покидать российский рынок, активисты неоднократно собирались на акции протеста под головным офисом компании в Дюссельдорфе, однако это так и не принесло результатов.