Metro не хоче покидати російський ринок

Про намір компанії залишитись в Росії розповів генеральний директор Metro AG Штеффен Гройбель.

Актуально Визнають анексію і дають їжу армії: як Raiffeisen і Bonduelle заробляють криваві гроші у Росії

Ми хочемо залишитися на російському ринку,

– зазначив він.

Він також додав, що Metro зараз розвивається в усіх сегментах і на всіх ринках, крім Росії: їй вдається зберігати свою частку ринку та добиватися значного прогресу у стратегічних ключових показниках ефективності.

Прибутки Metro в Росії

За минулий фінансовий рік прибутки Metro суттєво зросли, згідно зі звітністю компанії. До прикладу, за 2020/2021 фінансовий рік сума складала лише 9 мільйонів євро проти 28 мільйонів за 2021/2022.

Також Metro активно розвивались в Росії у 2022 році, збільшивши обсяг доставки замовлень у річному вимірі на 40%. Вирішила німецька мережа скористатись й виходом іноземних компаній з ринку Росії, що помітно зі збільшення асортименту – введено більш як 300 нових позицій, йде активний розвиток ВТМ та розвиток проєкту Metro Cash&Carry. Тож вочевидь, що Metro будувати бізнес на крові цілком прийнятно.

Як відреагував Metro на війну в Україні

Після початку повномасштабної війни та цинічний напад Росії, український офіс Metro закликав колег у Дюссельдорфі залишити ринок агресорки, однак там не лише відмовились, але й погрожували. Також у Metro зазначили, що їм "шкода людей у Росії", ба більше, компанія почуває свою відповідальність перед нимиякі, на його думку, не винні в агресії проти України.

Ми особливо переживаємо за наших 3400 працівників та їхні родини, а також наших численних клієнтів, постачальників та ділових партнерів в Україні. Ми також несемо відповідальність за наших понад 10 000 працівників у Росії, які не несуть персональної відповідальності за агресію проти України. Ми продовжуємо підтримувати бізнесові та політичні сили, які працюють над мирним розв'язанням конфлікту,

– заявило керівництво компанії тоді.

Нагадаємо, що через небажання компанії покидати російський ринок, активісти неодноразово збирались на акції протесту під головним офісом компанії у Дюссельдорфі, однак це так і не принесло результатів.