ВАКС национализирует отель в Буковеле: кому он принадлежал

Высший антикоррупционный суд 5 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации отеля AmstelSki в Карпатах, который принадлежал бывшему охраннику Виктора Януковича.

Имущество экс-охранника Януковича, попало под конфискацию

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует 24 Канал. Объект расположен в селе Поляница, на территории курорта Буковель, и принадлежал компании "Амстел-ски", основателем которой является Вячеслав Заневский.

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В марте 2023 года этот отель был арестован. Под конфискацию попало и другое имущество Заневского, в частности:

две квартиры,

четыре паркоместа,

12 земельных участков,

несколько объектов интеллектуальной собственности,

автомобиль,

10 единиц оружия,

300 000 гривен.

Что известно о Заневском

По данным Министерства юстиции, после начала полномасштабного вторжения Заневский занимался вопросами безопасности на российских объектах, в частности, участвовал в строительстве моста через реку Кальмиус во временно оккупированном Мариуполе.

Также его подозревают в помощи российским оккупантам в выявлении патриотически настроенных граждан Украины, которые остались на захваченных территориях.