"Нацкешбек" не слишком помог украинскому бизнесу: когда отменят программу

Положительный эффект от программы "Национальный кэшбек" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине, в большинстве это пищевая промышленность. Однако почти половина опрошенных компаний никакого влияния не почувствовала.

Как бизнес оценивает влияние от программы "Национальный кэшбек"?

В большинстве "Нацкешбек" не слишком повлиял на бизнес, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование ИЭД.

41,9% опрошенных предприятий сообщили, что программа не повлияла на их деятельность;

21,2% не принимали в ней участия;

Еще 14,8% было сложно оценить ее влияние;

Негативные оценки предоставили 0,2% респондентов;

В то же время положительное влияние отметили 21,8% опрошенных предприятий.

В пищевой промышленности 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Также более положительные, чем в среднем по выборке, оценки дали предприятия полиграфической промышленности и производства тканей, одежды или обуви,

– заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Опрос показал, что размер предприятия существенно влияет на оценку данной программы.

Если программа и была направлена на поддержку бизнеса, то точно не малого. Положительное влияние отметили 30,8% предприятий среднего бизнеса и 31,5% – крупного,

– отметила эксперт.

В общем только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние "Нацкешбека".

Могут ли отменить "Нацкешбек"?