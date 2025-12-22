Укр Рус
22 декабря, 16:10
"Нацкешбек" не слишком помог украинскому бизнесу: когда отменят программу

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Программа "Нацкешбек" имела положительное влияние на 21,8% опрошенных предприятий, в частности 40,3% в пищевой промышленности.
  • Только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса отметили положительное влияние программы, тогда как средний и крупный бизнес имели значительно более высокие показатели.

Положительный эффект от программы "Национальный кэшбек" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине, в большинстве это пищевая промышленность. Однако почти половина опрошенных компаний никакого влияния не почувствовала.

Как бизнес оценивает влияние от программы "Национальный кэшбек"?

В большинстве "Нацкешбек" не слишком повлиял на бизнес, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование ИЭД.

  • 41,9% опрошенных предприятий сообщили, что программа не повлияла на их деятельность;
  • 21,2% не принимали в ней участия;
  • Еще 14,8% было сложно оценить ее влияние;
  • Негативные оценки предоставили 0,2% респондентов;
  • В то же время положительное влияние отметили 21,8% опрошенных предприятий.

В пищевой промышленности 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Также более положительные, чем в среднем по выборке, оценки дали предприятия полиграфической промышленности и производства тканей, одежды или обуви,
– заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Опрос показал, что размер предприятия существенно влияет на оценку данной программы.

Если программа и была направлена на поддержку бизнеса, то точно не малого. Положительное влияние отметили 30,8% предприятий среднего бизнеса и 31,5% – крупного,
– отметила эксперт.

В общем только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние "Нацкешбека".

Могут ли отменить "Нацкешбек"?

  • Минэкономики Украины пересматривает условия программы "Национальный кэшбек" для изменений в 2026 году. Обновленные сейчас условия расходования средств по программе будут действовать до 30 июня 2026 года.

  • Программа "Национальный кэшбек" возвращает 10% средств за покупку украинских товаров, но дискриминирует малый бизнес. Предприниматели требуют или расширить программу для ФЛП, или полностью ее отменить из-за ограничения конкуренции.

  • Товары, участвующие в программе "Национальный кэшбек", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.

  • "Нацкэшбек" в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.