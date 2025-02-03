Налог на роскошь: обновленный перечень авто, которые подлежат налогообложению
Министерство экономики обнародовало обновленный перечень легковых автомобилей, владельцы которых в 2025 году должны платить транспортный налог. Ставка налога на роскошь осталась неизменной –25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль.
Авто, с которых нужно уплатить налог
В список попали авто с объемом двигателя более 2,5 литра, выпущенные не более 5 лет назад, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
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Среди марок, которые вошли в перечень:
- Aston Martin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW, 2
- Hymer-Mercedes,
- Ineos,
- Ягуар,
- Ламборгини,
- Land Rover,
- Лексус,
- Мазерати,
- Mercedes-AMG,
- Mercedes-Benz,
- Mercedes-Maybach,
- Порше,
- Rolls-Royce,
- Toyota.
Сколько налогов придется уплатить
Согласно Налоговому кодексу, обязанность уплачивать транспортный налог распространяется на владельцев автомобилей, среднерыночная стоимость которых превышает 3 миллиона гривен.
Заметим, что эту стоимость ежегодно определяет Министерство экономики, учитывая коэффициент возраста авто: чем старее машина, тем ниже ее оценочная стоимость.
Налог обязаны платить как физические, так и юридические лица, а также нерезиденты, если автомобиль зарегистрирован в Украине.
Стоит знать. Владельцы-физлица имеют 60 дней на оплату после получения соответствующего уведомления, тогда как юридические лица платят налог поквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.