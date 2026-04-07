Украинцев ждет налогообложение посылок до 150 евро: что говорит бизнес

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации разобрались с пакетом налоговых законопроектов, которые предложил Кабмин. В целом идею они поддерживают, но имеют к ней свои замечания и предложения.

Что говорит бизнес на налогообложение посылок с Temu и других маркетплейсов?

Известно, что льготы на НДС скксують для товаров дешевле 150 евро, сообщили в ЕБА.

В самой ассоциации говорят: в целом они не против того, чтобы эту льготу убрали. Но в то же время предлагают не ограничиваться только налогами – нужно еще и подкорректировать Таможенный кодекс. Это нужно для того, чтобы сделать процесс начисления и уплаты таможенных платежей проще и понятнее.

В Европейской Бизнес Ассоциации также напоминают, что не впервые поднимают эту тему.

Ранее они уже обращались к правительству, парламенту и другим органам с призывом пересмотреть льготные условия для ввоза товаров до 150 евро.

По их мнению, отмена этой льготы – это один из шагов, который поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к тем, действующих в Евросоюзе.

К слову, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок в 2025 году не платили налоги – это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.

А общие потери от начала войны могут превысить 43 миллиарда гривен.

Это недофинансированная армия и социальные расходы, потерянные рабочие места в Украине, недоинвестированный технологический сектор. Принятие законопроекта является вопросом экономической справедливости, выживания украинского производства и экономической безопасности государства,

– говорится в заявлении Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.

Повлияют ли новые налоги на цены товаров и услуг?

Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены.

Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм.

Таким образом, для них останется два варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,

– отмечает Щедрин.

