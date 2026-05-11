Temu для украинцев может стать "золотым": чем обернется новый налог и действительно ли он будет
- Введение НДС на международные посылки до 150 евро может существенно изменить онлайн-торговлю в Украине.
- Политики считают, что государство не готово к администрированию такого налога, и это может создать дополнительные трудности для таможни и почтовых операторов.
Введение НДС на все международные посылки до 150 евро может существенно изменить правила онлайн-торговли в Украине. Речь идет не только о подорожании товаров с Temu, AliExpress и других платформ, с которых заказывают украинцы, но и о сложности внедрения такой системы.
Введут ли в Украине налогообложение посылок из-за рубежа?
Политики и экономисты предостерегают: государство может быть не готово к администрированию такого объема мелких отправлений, а сам механизм сбора налогов создаст дополнительную нагрузку на таможню и почтовых операторов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Илон Маск заявил, что заплатит "налогов на триллионы долларов": миллиардер шокировал заявлением
В комментарии для 24 Канала народный депутат Нина Южанина скептически оценила перспективы введения налогообложения международных посылок и заявила, что Украина пока не готова к полноценному администрированию такой системы.
По ее словам, изменения в законопроект предусматривают модель, при которой международные маркетплейсы должны стать налоговыми агентами, зарегистрировать своих представителей в Украине и самостоятельно администрировать уплату налогов. Однако пока нет понимания, согласятся ли крупные китайские платформы работать по таким правилам.
Некоторые почтовые операторы на рабочих группах говорили, что они ведут переговоры с Temu, и якобы этот маркетплейс соглашается на какие-то там условия. Но кто станет их представителем, через кого они будут работать, я пока не знаю.
По словам депутата, нынешняя система учета и отчетности для иностранных платформ пока не создает достаточно понятных и привлекательных условий для их регистрации в Украине.
В целом известно, что закон должен заработать с 1 января 2027 года, но только после полной готовности системы. В то же время Южанина не исключает, что запуск могут перенести.
Зато народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в разговоре с 24 Каналом заявил, что предложенные изменения малоэффективны и выразил сомнение, что законопроект вообще примут.
Хорошая новость в том, что это все равно не заработает,
– говорит нардеп.
Заметьте! Речь идет о новых правилах для международных посылок с товарами, приобретенными на иностранных маркетплейсах, в частности Temu и AliExpress, а именно введение НДС на все товары в международных посылках до 150 евро, то есть фактически "с первой гривны". Сейчас налог уплачивается только в случае, если стоимость товара превышает этот лимит.
Сколько новый налог добавит в госбюджет?
В пояснительной записке к законопроекту ожидаемые поступления оценивают в 10 миллиардов гривен в год, однако расходы только на само администрирование этого налога могут оказаться значительно больше. Нина Южанина считает, что запуск новой модели выглядит преждевременным, учитывая проблемы с внедрением других цифровых решений в Украине.
И "играть" с такими законопроектами, которые якобы должны дать дополнительные 10 миллиардов в бюджет, не стоит,
– говорит нардеп.
Депутат Игорь Кривошеев также убежден, что администрирование такого налога может оказаться дороже самого экономического эффекта. Отдельно он обратил внимание на риски для производства FPV-дронов в Украине, ведь значительная часть комплектующих для небольших производств и школ пилотов поступает именно через международные посылки.
Если мы сейчас заблокируем эту модель поставки этих производств, это может вызвать серьезные проблемы. Это и производство, и школы пилотов, например, тоже не будут полностью обеспечены через эти китайские магазины.
Какой прогноз развития событий?
- Законопроект могут дорабатывать еще несколько месяцев.
- Запуск системы могут перенести из-за технических проблем.
- Украинцы начнут активнее искать альтернативные способы доставки.
- Часть товаров с международных маркетплейсов может подорожать.
- Дискуссии вокруг Temu и AliExpress только усилятся.
Интересно! Идея увеличить налоговые поступления за счет международных посылок выглядит логичной для бюджета, однако сама система пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Если государство не подготовит понятный и технически простой механизм, украинцы могут получить не только дорогие покупки, но и новые проблемы с доставкой товаров и комплектующих для малого бизнеса и производства FPV-дронов.
Чем опасно приложение Temu?
Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).
Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:
- доступ к большому объему персональных данных
- возможная связь с государственными структурами Китая
- непрозрачная политика обработки информации
В частности, компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.
Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал приложения может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.
К слову, впоследствии в Украине могут отменить льготы на дешевые посылки с Temu до 150 евро. В ЕБА говорят, что отмена этой льготы – это один из шагов, который поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к тем, действующих в Евросоюзе.
Также, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок не платили налоги – это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.
Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.
Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены,
– говорит эксперт.
Как Temu и AliExpress вредят Украине?
Китайские онлайн-платформы, такие как Temu и AliExpress, активно заходят на украинский рынок, что приводит к потере миллиардов гривен НДС и усложняет конкуренцию для местного бизнеса.
Из-за роста объемов покупок украинцами на иностранных платформах, бюджет Украины недополучает около 34 миллиардов гривен НДС ежегодно.