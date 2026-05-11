Temu для украинцев может стать "золотым": чем обернется новый налог и действительно ли он будет

Введение НДС на все международные посылки до 150 евро может существенно изменить правила онлайн-торговли в Украине. Речь идет не только о подорожании товаров с Temu, AliExpress и других платформ, с которых заказывают украинцы, но и о сложности внедрения такой системы.

Введут ли в Украине налогообложение посылок из-за рубежа?

Политики и экономисты предостерегают: государство может быть не готово к администрированию такого объема мелких отправлений, а сам механизм сбора налогов создаст дополнительную нагрузку на таможню и почтовых операторов, пишет 24 Канал.

В комментарии для 24 Канала народный депутат Нина Южанина скептически оценила перспективы введения налогообложения международных посылок и заявила, что Украина пока не готова к полноценному администрированию такой системы.

По ее словам, изменения в законопроект предусматривают модель, при которой международные маркетплейсы должны стать налоговыми агентами, зарегистрировать своих представителей в Украине и самостоятельно администрировать уплату налогов. Однако пока нет понимания, согласятся ли крупные китайские платформы работать по таким правилам.

Нина Южанина Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Некоторые почтовые операторы на рабочих группах говорили, что они ведут переговоры с Temu, и якобы этот маркетплейс соглашается на какие-то там условия. Но кто станет их представителем, через кого они будут работать, я пока не знаю.

По словам депутата, нынешняя система учета и отчетности для иностранных платформ пока не создает достаточно понятных и привлекательных условий для их регистрации в Украине.

В целом известно, что закон должен заработать с 1 января 2027 года, но только после полной готовности системы. В то же время Южанина не исключает, что запуск могут перенести.

Зато народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в разговоре с 24 Каналом заявил, что предложенные изменения малоэффективны и выразил сомнение, что законопроект вообще примут.

Хорошая новость в том, что это все равно не заработает,

– говорит нардеп.

Заметьте! Речь идет о новых правилах для международных посылок с товарами, приобретенными на иностранных маркетплейсах, в частности Temu и AliExpress, а именно введение НДС на все товары в международных посылках до 150 евро, то есть фактически "с первой гривны". Сейчас налог уплачивается только в случае, если стоимость товара превышает этот лимит.

Сколько новый налог добавит в госбюджет?

В пояснительной записке к законопроекту ожидаемые поступления оценивают в 10 миллиардов гривен в год, однако расходы только на само администрирование этого налога могут оказаться значительно больше. Нина Южанина считает, что запуск новой модели выглядит преждевременным, учитывая проблемы с внедрением других цифровых решений в Украине.

И "играть" с такими законопроектами, которые якобы должны дать дополнительные 10 миллиардов в бюджет, не стоит,

– говорит нардеп.

Депутат Игорь Кривошеев также убежден, что администрирование такого налога может оказаться дороже самого экономического эффекта. Отдельно он обратил внимание на риски для производства FPV-дронов в Украине, ведь значительная часть комплектующих для небольших производств и школ пилотов поступает именно через международные посылки.

Игорь Кривошеев Народный депутат от партии Слуга народа Если мы сейчас заблокируем эту модель поставки этих производств, это может вызвать серьезные проблемы. Это и производство, и школы пилотов, например, тоже не будут полностью обеспечены через эти китайские магазины.

Какой прогноз развития событий?

Законопроект могут дорабатывать еще несколько месяцев. Запуск системы могут перенести из-за технических проблем. Украинцы начнут активнее искать альтернативные способы доставки. Часть товаров с международных маркетплейсов может подорожать. Дискуссии вокруг Temu и AliExpress только усилятся.

Интересно! Идея увеличить налоговые поступления за счет международных посылок выглядит логичной для бюджета, однако сама система пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Если государство не подготовит понятный и технически простой механизм, украинцы могут получить не только дорогие покупки, но и новые проблемы с доставкой товаров и комплектующих для малого бизнеса и производства FPV-дронов.

Чем опасно приложение Temu?

Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:

доступ к большому объему персональных данных

возможная связь с государственными структурами Китая

непрозрачная политика обработки информации

В частности, компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.

Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал приложения может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.

К слову, впоследствии в Украине могут отменить льготы на дешевые посылки с Temu до 150 евро. В ЕБА говорят, что отмена этой льготы – это один из шагов, который поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к тем, действующих в Евросоюзе.

Также, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок не платили налоги – это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.

Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.

Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены,

– говорит эксперт.

