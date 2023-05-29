Налоги для ФЛП с 1 июня: сколько будут платить предприниматели

Налоги для предпринимателей являются очень обсуждаемой темой уже несколько месяцев. Все потому, что летом могут отменить льготы для ФЛП, но все зависит от решения Верховной Рады.

Какие налоги ждут ФЛП с 1 июня

С 1 июня 2023 года налоги для украинских ФЛПов останутся такими же. Законопроект №8401, предусматривающий отмену всех льгот для предпринимателей, еще не подписан, поэтому в начале лета причин для волнения нет.

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ФЛПы сейчас платят следующие налоги:

ФЛП 1: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 268,4 гривны;

ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 268,4 гривны; ФЛП 2: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 1340 гривен;

ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 1340 гривен; ФЛП 3: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.

Какие изменения предусматривает законопроект №8401

Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2023 года все налоговые льготы для предпринимателей будут отменены, то есть ФЛП будут платить так же, как до войны.

Напомним! За проект закона еще не голосовала Верховная Рада, и его не подписывал президент. Предложенные изменения произойдут только при принятии документа.

В целом ожидаются следующие изменения:

Штрафы за работу без РРО – с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Еще с начала 2022 года ФЛП должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг;

– с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Еще с начала 2022 года ФЛП должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг; Возврат плановых проверок – это не сильно отразится на предпринимателях, если они выполняют свою работу правомерно. Однако, если человек ведет незарегистрированный бизнес, его ждет значительный штраф;

– это не сильно отразится на предпринимателях, если они выполняют свою работу правомерно. Однако, если человек ведет незарегистрированный бизнес, его ждет значительный штраф; Отмена льготы по уплате единого налога – ФЛПы 1 и 2 группы теперь будут должны уплачивать этот налог обязательно;

– ФЛПы 1 и 2 группы теперь будут должны уплачивать этот налог обязательно; Отмена 2% от прибыли – ФЛП 3 группы вернутся на ту систему налогообложения, из которой они перешли на льготную во время войны.

Какие штрафы ждут украинцев, не регистрирующих свой бизнес

Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Канала рассказал, что за такую деятельность можно получить очень серьезный штраф.

Однако это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Начнём с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях,

– объяснил он.

Также он добавил, что если налоговая узнает вашу деятельность и обнаружит, что вы не платили налоги, то до вышеуказанной суммы вам придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф за несвоевременную уплату налога 20% за весь период функционирования бизнеса.