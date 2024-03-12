Чтобы увеличить расходы на войну: Путин хочет существенно поднять налоги для населения

Правительство России планирует, после проведения президентских выборов, увеличить налоги для населения и бизнеса. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники, которые "ознакомлены" с ситуацией относительно налоговой реформы.

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Предполагается, что благодаря увеличению размера налога удастся привлечь 2,5 триллиона рублей, что эквивалентно 27,5 миллиарда долларов в годовом измерении.

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Стоит также напомнить, что 29 февраля 2024 года Путин поручил своему правительству подготовить предложения по "справедливому распределению налоговой нагрузки". Тогда глава российского Минфина Антон Силуанов заявлял, что предложения уже готовятся, хотя еще недавно говорил, что якобы не видит причин для изменений.

Поэтому российские СМИ отмечают, что сейчас есть основания полагать, что изменения по налогообложению проведут уже этой весной.

Налог с дохода и для бизнеса

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, для лиц с доходом более 1 миллиона рублей в год ставку налога хотят увеличить с 13 до 15%.

ставку налога хотят увеличить с 13 до 15%. Для граждан с доходом более чем 5 миллионов рублей в год – с 15 до 20%.

Стоит заметить, что ставка на доход будет взиматься с суммы сверх указанных порогов 1 миллионов и 5 миллионов рублей. То есть, если лицо зарабатывает 7 миллионов рублей в год, ему придется уплатить 13% за первый 1 миллион, а затем - 15% со следующих 4 миллионов, ведь сумма превышает начальный 1 миллион рублей. Далее 20% со следующих 2 миллионов рублей, потому что сумма превышает 5 миллионов.

Также после президентских выборов хотят увеличить налог на прибыль – с 20 до 25%.

, сейчас в России доход более 1 миллиона рублей в год имеет около 14% населения – это примерно 20 миллионов человек.