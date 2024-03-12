Фінансування війни проти України

Передбачається, що завдяки збільшенню розміру податку вдасться залучити 2,5 трильйона рублів, що еквівалентне 27,5 мільярда доларів в річному вимірі.

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Варто також нагадати, що 29 лютого 2024 року Путін доручив своєму уряду підготувати пропозиції щодо "справедливішого розподілу податкового навантаження". Тоді очільник російського Мінфіну Антон Силуанов заявляв, що пропозиції вже готуються, хоча ще недавно казав, що нібито не бачить причин для змін.

Тож російські ЗМІ зазначають, що наразі є підстави вважати, що зміни щодо оподаткування проведуть уже цієї весни.

Податок з доходу та для бізнесу

Як повідомляють джерела, що знайомі з ситуацією, для осіб із доходом понад 1 мільйон рублів на рік ставку податку хочуть збільшити з 13 до 15%.

ставку податку хочуть збільшити з 13 до 15%. Для громадян з доходом більш ніж 5 мільйонів рублів на рік – з 15 до 20%.

Варто зауважити, що ставка на дохід стягуватиметься з суми понад вказані пороги 1 мільйонів та 5 мільйонів рублів. Тобто, якщо особа заробляє 7 мільйонів рублів на рік, їй доведеться сплатити 13% за перший 1 мільйон, а потім — 15% з наступних 4 мільйонів, адже сума перевищує початковий 1 мільйон рублів. Далі 20% з наступних 2 мільйонів рублів, бо сума перевищує 5 мільйонів.

Також після президентських виборів хочуть збільшити податок на прибуток – з 20 до 25%.

Зауважте, наразі в Росії дохід у понад 1 мільйон рублів на рік має близько 14% населення – це приблизно 20 мільйонів осіб.