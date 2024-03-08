Телеграм-каналы могут ждать налоговые проверки

Телеграм-каналы, которые ведут коммерческую активность, могут ждать проверки налоговых служб. Об этом сообщил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Сейчас предполагается поиск определенных механизмов налоговой, чтобы осуществить проверку ряда телеграмм-каналов, которые могут вести значительную экономическую активность.

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Налоговые проверки на телеграмм-каналы

По словам Ярослава Юрчишина, Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные телеграмм-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться, он может только "мотивировать" их к этому.

Так, сейчас предполагается поиск специальных механизмов Налоговой службой, чтобы проверить ряд телеграмм-каналов, которые могут проявлять значительную экономическую активность. К примеру, когда "распространяют рекламу и продают контент".

Однако, как отметил народный избранник, такие меры не связаны с "деанонимизацией", потому что это вопрос "хозяйственных отношений".

Кроме этого, ранее в интервью для Детектора медиа нардеп от партии "Голос" Юрчишин заявлял, что его комитет планирует направлять специальный запрос в Государственную налоговую службу относительно самой соцсети и, в частности, каналов, где народные избранники наблюдают "много рекламы". "Убежден, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. А здесь вопрос: если это экономическая деятельность в стране, которая воюет, то явно, что эти налоги и сборы должны были бы идти на нашу оборону", – заявил Юрчишин.

Налоговая запланировала на 2024 год более трех тысяч проверок

В 2024 году Государственная налоговая служба планирует провести 2 328 инспекций компаний и 914 проверок ФЛП. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда налоговые органы посетили 2 551 компанию и 1 461 ФЛП.

Наибольшую долю составят документальные проверки компаний и ФЛП. Больше всего проверок компаний приходится на Киев – 590. На втором месте - Днепропетровская область – 205 проверок, замыкает топ Львовская область – 156.

Чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли – на них приходится 22% от общего количества проверок компаний.