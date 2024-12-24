Плательщики могут и не знать о штрафе: как проверить наличие налогового долга

Задолженность по уплате налогов и сборов может привести к накоплению пени и штрафов. Чтобы этого избежать, есть способы, с помощью которых физические лица могут проверить свой налоговый долг.

Наличие налогового долга

Как это сделать, рассказывает 24 Канал. В частности, уточняем суммы долга, при которых налоговое требование направляется плательщику.

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Так, плательщик может узнать о факте возникновения денежного обязательства и права налогового залога, а также о размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, об обязанности погасить налоговый долг и возможных последствиях его непогашения в установленный срок с налогового требования.

Важно. Согласно нормам статьи 59 Налогового кодекса, налоговое требование направляется только на сумму долга, превышающую 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3060 гривен).

Плательщики могут и не знать о долге

Поэтому, в случае если налоговый долг меньше этой суммы, налоговое требование плательщику не направляется. Соответственно плательщики с суммами долга до 3060 гривен, которые не получили налогового требования, могут даже и не знать о его наличии и накапливать долг за счет штрафных санкций, которые применяются за несвоевременную уплату налогов.

Чтобы избежать взысканий, налоговики призывают плательщиков самостоятельно следить за наличием или отсутствием долга и своевременно уплачивать определенные суммы налоговых обязательств.