Без комиссии, на счет ФЛП: оформить договор наложенного платежа можно будет в приложении NovaPay
Клиенты ФЛП, которые сотрудничают с группой компаний NOVA (Новая Почта), теперь смогут оформить договор наложенного платежа сразу в мобильном приложении.
Наложенный платеж в приложении NovaPay
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес. Рассказываем, кому доступна услуга и как ею воспользоваться.
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Ранее подписания договора наложенного платежа осуществлялось вручную, что требовало больше времени и усилий. Клиентам нужно было заполнить заявку на сайте, загрузить документы и ждать звонка менеджера для указания,
– отметил Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay.
По его словам, теперь оформление договора наложенного платежа стало максимально автоматизированным и удобным.
Как воспользоваться наложенным платежом в NovaPay
Чтобы заключить договор наложенного платежа в приложении, нужно:
- иметь открытый счет ФЛП в приложении NovaPay;
- в кошельке на экране ФЛП нажать вкладку "Больше", выбрать "Договор наложенного платежа" и "Оформить договор";
- после проверки документов – подписать договор и добавить до трех электронных адресов работников для работы с наложенным платежом.
Какие преимущества услуги наложенного платежаПосле активации договора клиенты смогут получать наложенный платеж без комиссии прямо на счет ФЛП день в день, иметь все детали работы на одном экране, формировать выписки за необходимый период.
Обратите внимание. Ранее заключенные договоры также будут доступны для просмотра в приложении.
Это действительно поможет предпринимателям упростить финансовые вопросы. Так, ранее они должны были вручную отслеживать наличные и безналичные переводы, что занимало много времени. Теперь все поступления наложенного платежа автоматически отображаются в приложении.