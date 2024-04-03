Удар по нефтеперерабатывающей отрасли России: аварийно остановился еще один завод

На внеплановый ремонт остановился еще один газоперерабатывающий завод в России - Астраханский. Соответственно, там прекратилось производство бензина и дизельного топлива.

Уменьшение мощностей России

Таким образом, с 1 апреля прекратилась реализация горючего Астраханского ГПЗ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Последний раз партии автобензина и дизтоплива на базисах предприятия были реализованы на этой бирже 29 марта.

Читайте также: Нефтеперерабатывающий завод Куйбышева в России остановился после атаки дрона на прошлой неделе

При этом, этот завод на берегу Каспийского моря мог перерабатывать около 8 340 тонн газового конденсата в сутки. Так, только за январь-декабрь 2023 года Астраханский ГПЗ:

переработал 1,65 миллиона тонн сырья;

произвел 0,7 миллиона тонн автомобильного бензина (1,6% от общего производства в России);

0,49 миллиона тонн дизельного топлива (0,6%);

почти 0,3 миллиона тонн мазута (0,7%).

Хотя мощность завода не имеет большого значения для России, его остановка, вероятно, усилит беспокойство Москвы на фоне широкомасштабного отключения мощностей нефтеперерабатывающего завода из-за атак украинских дронов,

– отмечает агентство.

К тому же даже компания "Газпром переработка", в состав которой входит этот ГПЗ, подтвердила информацию об остановке завода.

30 марта на Астраханском ГПЗ для выполнения ремонта технологического трубопровода была кратковременно остановлена установка первичной переработки конденсата. 1 апреля ремонтные работы завершены. После проведения пусковых операций выработка светлых нефтепродуктов будет возобновлена,

– говорится в сообщении.

Что с нефтеперерабатывающими мощностями России

В целом около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России было остановлено атаками дронов, как подсчитало Reuters. Более того, Россия начала импортировать бензин из Беларуси на фоне сокращения внутренних поставок. Объемы пока очень незначительные, но увеличиваются.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России обвалилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.