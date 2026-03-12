В России устроили "охоту" на нелегалов, чтобы закрыть дыру в бюджете

Российские власти устроили массовые проверки маркетплейсов в поисках работающих нелегально сотрудников. "Профилактические визиты" ждут известные маркеты, как Ozon и Wildberries.

Что известно о поиске нелегальных работников в России?

Роструд должно было провести серию "профилактических визитов" в подразделения Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркета", а также сети гипермаркетов "Мега", пишет The Moscow Times.

Смотрите также McDonald's, Coca-Cola и другие: Россия хочет присвоить собственность западных компаний

Целью этих мероприятий было найти на складах предприятий сотрудников, которые, будучи фактически работниками компании, не оформлены по трудовому договору. До 2 марта Роструд должен был доложить о результатах этих проверок правительству.

Федеральная налоговая служба начала проверку связанных с маркетплейсами пунктов выдачи заказов.

Ведомство массово вызывает их владельцев на прием и требует предоставить документы из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ за работников.

Также налоговые органы активно проверяют сервисы, которые организуют выплаты самозанятым, пытаясь через них выйти на клиентов-работодателей.

Сотрудники пунктов выдачи заказов – почти всегда сотрудники партнеров, и сам маркетплейс не несет за них ответственности. При этом работников складов маркетплейсы нанимают сами, но большинство из них работают по гражданско-правовому договору,

– пояснил HR-эксперт Алексей Миронов.

К слову, российские власти резко усилили борьбу с теневой занятостью последние два года, чтобы наполнить бюджет налогами.

в 2025 году Роструд отчитывался о выявлении 976 тысяч человек, которые получали зарплаты "в конвертах", что на 20% больше, чем годом ранее. Для выявления теневой занятости власти создали во всех регионах межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору.

Проблемы бизнеса в России