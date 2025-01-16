HMD Global сняла смартфоны Nokia с продажи

Слухи о том, что Nokia собирается покинуть рынок телефонов, ходят уже несколько лет. Сейчас же на официальном сайте HMD Global в разделе смартфонов Nokia остались только изображения моделей без возможности покупки. 24 Канал со ссылкой на DigitalTrends рассказывает, что об этом известно.

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Даже одна из последних моделей, Nokia XR21, выпущенная в середине 2023 года, больше недоступна. Интересно, что эта же модель, но 2021 года выпуска, теперь продается под брендом "HMD XR21".



Все модели смартфонов Nokia не доступны на официальном сайте производителя HMD Global / Скриншот

На сайте компании вместо смартфонов Nokia теперь представлены другие бренды HMD, такие как HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse Fusion. HMD Global также обновила структуру своего сайта, чтобы сделать акцент на новых продуктах.

Уход компании называют "концом эпохи", ведь телефоны Nokia были одними из первых в странах бывшего СССР.

Исчезнут ли легендарные кнопочные телефоны

В то же время кнопочные телефоны бренда Nokia, в частности модель 3310, будут доступны к покупке. Простой и недорогой телефон выпустили в 2000 году. Он мог "пережить" падение на асфальт и держал один заряд около 11 дней. О телефоне ходили легенды, что им "орехи можно колоть", такой он прочный.



Nokia 3310 до сих пор пользуется спросом среди потребителей / Фото АР

Почему Nokia прекратила продажи смартфонов

По словам экспертов рынка, Nokia не выдержала конкуренции с ведущими игроками, такими как Apple и Samsung. Несмотря на попытки вернуться на рынок с современными моделями, компании не удалось занять весомую долю среди конкурентов в области мобильных технологий.

Заметьте. Выход Nokia с рынка смартфонов потенциально знаменует большое изменение в индустрии, но это не означает, что Nokia исчезнет как бренд.

Компания работает над проектом по запуску сотовой сети на Луне. Если Nokia покинет рынок телефонов, это даст ей больше ресурсов для реализации других идей.