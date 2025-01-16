HMD Global зняла смартфони Nokia з продажу

Чутки про те, що Nokia збирається покинути ринок телефонів, ходять уже кілька років. Наразі ж на офіційному сайті HMD Global у розділі смартфонів Nokia залишилися лише зображення моделей без можливості купівлі. 24 Канал з посиланням на DigitalTrends розповідає, що про це відомо.

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Навіть одна з останніх моделей, Nokia XR21, випущена в середині 2023 року, більше недоступна. Цікаво, що ця ж модель, але 2021 року випуску, тепер продається під брендом "HMD XR21".



Усі моделі смартфонів Nokia не доступні на офіційному сайті виробника HMD Global / Скриншот

На сайті компанії замість смартфонів Nokia тепер представлені інші бренди HMD, такі як HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura та Pulse. HMD Global також оновила структуру свого сайту, щоб зробити акцент на нових продуктах.

Відхід компанії називають "кінцем епохи", адже телефони Nokia були одними з перших у країнах колишнього СРСР.

Чи зникнуть легендарні кнопкові телефони

Водночас кнопкові телефони бренду Nokia, зокрема модель 3310, будуть доступні до купівлі. Простий і недорогий телефон випустили у 2000 році. Він міг "пережити" падіння на асфальт і тримав один заряд близько 11 днів. Про телефон ходили легенди, що ним "горіхи можна колоти", такий він міцний.



Nokia 3310 і досі має попит серед споживачів / Фото АР

Чому Nokia припинила продажі смартфонів

За словами експертів ринку, Nokia не витримала конкуренції з провідними гравцями, такими як Apple та Samsung. Попри спроби повернутися на ринок із сучасними моделями, компанії не вдалося зайняти вагому частку серед конкурентів у галузі мобільних технологій.

Зауважте. Вихід Nokia з ринку смартфонів потенційно знаменує велику зміну в індустрії, але це не означає, що Nokia зникне як бренд.

Компанія працює над проєктом із запуску стільникової мережі на Місяці. Якщо Nokia покине ринок телефонів, це дасть їй більше ресурсів для реалізації інших ідей.