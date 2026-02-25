Более 200 ячеек сразу: "Новая почта" открыла первое в Украине пространство почтоматов
- "Новая почта" в одном из городов открыла пространство с 26 почтоматами и 286 ячейками, работающее в тестовом режиме.
- Если пространство будет популярным, такие почтоматы могут появиться в других городах Украины.
"Новая почта" открыла пространство в столице, где собрала более двух десятков почтоматов, сейчас оно работает в тестовом режиме. Локация соответствует трендам urban logistics и уже скоро может появиться во многих городах Украины.
Что известно о пространстве почтоматов "Новой почты"?
Пространство состоит из 26 почтоматов на 286 ячеек и общей длиной около 13 метров, сообщили в "Новой почте".
Такое место есть в жилом комплексе Great в Киеве.
Локация создана для комфорта жителей современных кварталов и соответствует мировым трендам urban logistics. Жители смогут получать посылки 24/7, без очередей и лишних поездок – буквально в тапочках и халате,
– сообщили в компании.
Пока пространство работает в тестовом режиме. Однако если он будет пользоваться популярностью среди киевлян, такие почтоматы появятся и в других городах Украины.
Какие тарифы на доставку "Новой почты"?
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине.
Повышение цен не коснулось посылок до 2 килограммов, однако изменились цены на доставку документов между отделениями:
- локально – 60 грн (было 65 гривен);
- по Украине – 70 грн (было 65 гривен).
Локальные тарифы (по городу):
- до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);
- до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).
Доставка посылок по Украине:
- до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);
- до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).
Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен.
Интересно! На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов. Стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен.
Последние новости "Новой почты"
"Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов. Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.
"Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины. В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.
Украинцы сообщали о получении пробитых посылок через "Новую почту". Как выяснилось, повреждения возникли после ракетного удара по сортировочному терминалу в Харьковской области. "Новая почта" сообщила, что возмещает стоимость уничтоженных или поврежденных отправлений и предоставляет возможность подать обращение в случае получения поврежденных посылок.
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.