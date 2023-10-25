"Новая почта" установит капсулы безопасности в терминалах прифронтовых регионов

Компания планирует пересмотреть работу своих отделений в регионах прифронтовых. Там они хотят усилить безопасность работников и клиентов.

Новая почта пересмотрит режим работы в опасных регионах и планирует обустроить в них капсулы безопасности. Это сделают после преступного удара России по терминалу компании в Харьковской области.

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Есть уже определенная статистика прилетов

Соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов рассказал, что изменения будут в режиме работы терминалов "особенно в таких зонах, как Харьков, потому что там уже есть определенная статистика прилетов".

Он также отметил, что компания может сделать нечто похожее на израильские капсулы в жилых домах. Они подойдут для ситуаций, когда нет возможности и времени дойти до хранилища. Такие отделения уже делали в Харькове и Николаевской области.

В отделении в Харькове во дворе стоит железобетонная капсула, которая защищает и работников, и клиентов.

– сказал предприниматель.

Удар по терминалу "Новой почты": последние новости