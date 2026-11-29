Кому из работников предлагают разрешить проводить бронирование

В Украине предложили разрешить каждому работодателю проводить бронирование до 20% сотрудников при условии выплаты им официальной зарплаты в размере около 55 тысяч гривен в месяц. Такое предложение выдвинул доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач, сообщает "Шелтер".

Adv

По его мнению, возможность оставить часть работников на предприятии не должна быть привязана исключительно к статусу критически важного бизнеса. Согласно предложенной модели, каждый работодатель мог бы самостоятельно определять персонал, подлежащий бронированию.

Каждый предприниматель, каждый, а не только тот, кто имеет статус критически важного предприятия, может выделить 15–20 % тех, кто мог бы подлежать мобилизации при условии установления высокого уровня зарплаты– пояснил Длигач.

По его словам, при предварительной проработке этой концепции ориентир по зарплате составлял около 45 тысяч гривен. Теперь экономист считает целесообразным повысить его примерно до 55 тысяч гривен.

Реклама

Речь идет не только о руководителях или узкопрофильных специалистах. Предприятия могли бы самостоятельно определять, кого считают необходимым для продолжения работы, в частности:

трактористов и других работников аграрного сектора;

менеджеров;

арендаторов;

специалистов и других сотрудников, без которых предприятие не сможет функционировать.

Ты его бронировал, ты отметил в приложении "Дія", что это твой критически важный персонал, и он работает у тебя, не опасаясь мобилизации– описал Длигач механизм.

Как новая система бронирования может пополнить бюджет

Экономист рассматривает предложенную модель не только как инструмент для сохранения кадров, но и как возможность легализовать зарплаты. Если предприятие сможет проводить бронирование работников при условии официальной оплаты на установленном уровне, это может стимулировать работодателей отказаться от выплат в конвертах:

По расчетам Длигача, благодаря детенизации зарплат такая модель могла бы принести бюджету до 250 миллиардов гривен дополнительных поступлений. В то же время во время дискуссии экономист не привел подробной методики расчета этой суммы. Он также предлагает направить дополнительные финансовые ресурсы на набор персонала в Силы обороны. Согласно его концепции, экономика не должна конкурировать с армией за людей, а должна обеспечивать финансирование оборонных нужд.

Реклама

Отдельно Длигач обратил внимание на непредсказуемость правил бронирования. Предприятия подтверждают статус критически важных, оформляют отсрочки для персонала и планируют деятельность, но требования могут меняться, что создает дополнительные риски.

Бизнесу нужны не просто правила, а предсказуемость этих правил, их формирование заранее. Бизнес должен знать, какие правила будут через год, через цикл критичности, а не сейчас, фактически понимая, что в любой момент все может пойти наперекосяк– отметил экономист.

Напомним, что в настоящее время государство продолжает балансировать между мобилизационными и экономическими потребностями: для предприятий оборонной промышленности и энергетики правительство сохранило квоту бронирования на уровне 95%, а для теплокоммунэнерго и водоканалов – 75%. Также до конца года ожидается очередной пересмотр нормативной базы.

Вместе с тем бизнес пожаловался на проблемы с бронированием и жильем. Чтобы не допустить кадрового кризиса из-за очередной ревизии критериев критичности, Кабмин решил автоматически продлить действие действующих бронирований до 1 февраля 2027 года.