Кому з працівників пропонують дозволити бронювати

В Україні запропонували дозволити кожному роботодавцю бронювати до 20% співробітників за умови виплати їм офіційної зарплати близько 55 тисяч гривень на місяць. Таку пропозицію висунув доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач, повідомляє "Шелтер".

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На його думку, можливість залишити частину працівників на підприємстві не повинна бути прив'язана виключно до статусу критично важливого бізнесу. За запропонованою моделлю, кожен роботодавець міг би самостійно визначати персонал, який потребує бронювання.

Кожен підприємець, кожен, не тільки той, хто має критичний статус, може позначити 15−20% тих, хто міг би підлягати мобілізації за умови встановлення високого рівня зарплати– пояснив Длігач.

За його словами, під час попереднього опрацювання цієї концепції зарплатний орієнтир становив близько 45 тисяч гривень. Тепер економіст вважає доцільним підвищити його приблизно до 55 тисяч гривень.

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Йдеться не лише про керівників чи вузькопрофільних спеціалістів. Підприємства могли б самостійно визначати, кого вважають необхідним для продовження роботи, зокрема:

трактористів та інших працівників аграрного сектору;

менеджерів;

орендарів;

спеціалістів та інших співробітників, без яких підприємство не зможе функціонувати.

Ти його забронював, ти позначив у Дії, що це твій критичний персонал, і він працює в тебе, не боячись мобілізації– описав Длігач механізм.

Як нова система бронювання може поповнити бюджет

Економіст розглядає запропоновану модель не лише як інструмент для збереження кадрів, а й як можливість легалізувати зарплати. Якщо підприємство зможе бронювати працівників за умови офіційної оплати на встановленому рівні, це може стимулювати роботодавців відмовитися від виплат у конвертах:

За розрахунками Длігача, завдяки детінізації зарплат така модель могла б принести бюджету до 250 мільярдів гривень додаткових надходжень. Водночас під час дискусії економіст не навів детальної методики розрахунку цієї суми. Він також пропонує спрямувати додаткові фінансові ресурси на рекрутинг до Сил оборони. За його концепцією, економіка має не конкурувати з армією за людей, а забезпечувати фінансування оборонних потреб.

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Окремо Длігач звернув увагу на непередбачуваність правил бронювання. Підприємства підтверджують статус критично важливих, оформлюють відстрочки для персоналу та планують діяльність, але вимоги можуть змінюватися, що створює додаткові ризики.

Бізнесу потрібні не просто правила, а передбачуваність цих правил, формування їх наперед. Бізнес має знати, які правила будуть через рік, через цикл критичності, а не зараз, фактично розуміючи, що в будь-який момент все може злетіти– зазначив економіст.

Нагадаємо, що нині держава продовжує балансувати мобілізаційні та економічні потреби: для підприємств оборонної промисловості й енергетики уряд зберіг квоту бронювання на рівні 95%, а для теплокомуненерго та водоканалів – 75%. Також до кінця року очікується черговий перегляд нормативної бази.

Разом з цим бізнес поскаржився на проблеми з бронюванням і укриттями. Щоб не допустити кадрової кризи через чергову ревізію критеріїв критичності, Кабмін вирішив автоматично продовжити дію чинних бронювань до 1 лютого 2027 року.