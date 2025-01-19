В Украине могут ввести новый налог: за что и сколько придется платить

В Украине могут ввести новые правила для посылок, которые поступают из-за границы через торговые платформы. Верховная Рада рассматривает законопроекты, которые предусматривают введение дополнительного налога.

Правила налогообложения посылок из-за границы

О возможных изменениях сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмме, информирует 24 Канал.

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Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур,

– добавил Даниил Гетманцев.

Что изменится для получателей посылок

Согласно инициативе, предложенной с участием крупных украинских бизнес-ассоциаций, правила будут такими:

Без уплаты НДС останутся товары стоимостью до 45 евро, если они направляются физическими лицами без оплаты и без коммерческой цели.

Налогообложение НДС введут для всех товаров, приобретенных на маркетплейсах или через другие подобные платформы, независимо от их стоимости.

Ввозная пошлина будет взиматься только на товары стоимостью более 150 евро.

Почему нужны эти изменения Даниил Гетманцев объяснил, что введение НДС для посылок, поступающих от торговых платформ, позволит упростить таможенное оформление. Поставщик товара или сам маркетплейс сможет платить налог заранее, что избавит покупателя от необходимости платить дополнительные сборы при получении.

Нововведения для таможенного оформления

Для ускорения процессов таможенного оформления предлагают:

Внедрить опыт ЕС, где НДС уплачивается непосредственно поставщиком или платформой.

Создать новую таможенную декларацию для товаров с небольшой стоимостью, которая будет аналогичной декларации Н7, используемой в Евросоюзе.

Что это даст потребителям

Если новые правила заработают, таможенное оформление посылок станет проще и быстрее. Кроме того, покупатели не будут иметь дополнительных расходов, если НДС оплатит сам поставщик или платформа.

Новые законопроекты призваны сделать систему прозрачной и эффективной, одновременно приблизив украинское законодательство к стандартам ЕС.