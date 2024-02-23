Польша готовится к запрету украинских продуктов: что включено в список

Речь идет о ряде товаров, которые являются сверхважными для ее собственного рынка. Кроме того, рассматривается возможность проведения контроля за украинскими товарами на границе.

На что планируют ввести ограничения

Поэтому, Польша планирует установить значительные ограничения на импорт ряда товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое бы и заменило действующее эмбарго на зерно, и расширило бы меры защиты рынка на другие чувствительные продукты. Мы хотим ввести существенные ограничения на приток таких товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный пограничный контроль,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что ограничения на ввоз планируется ввести для:

сахара;

мяса птицы;

яиц;

замороженной малины;

яблочного сока;

подсолнечного и рапсового масла.

Почему украинская аграрная продукция является угрозой для Европы

Секерский выразил также мнение, что украинская аграрная продукция является угрозой не только для Польши, но и для всей Европы. Поскольку, по его словам, фермеры из ЕС не в состоянии выдержать конкуренцию.

Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас,

– сказал польский министр.

В то же время министр аграрной политики Николай Сольский ранее отмечал, что польские фермеры значительно преувеличивают влияние Украины на их проблемы.

Мы всегда пытались и пытаемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику ...Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине,

– констатировал глава Минагрополитики.

Он также дополнительно пояснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на – 1,6 – 1,7 миллиарда долларов;

а импортировала из нее – на практически сопоставимые 1,1 – 1,2 миллиарда долларов.

При этом, как отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что надо что-то запрещать ввозить из Польши".