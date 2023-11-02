Во Франции друга Фридмана Кузьмичева отпустили под залог: сколько миллионов он заплатил

Одного из владельцев Альфа групп Алексея Кузьмичева ранее задержали французские правоохранители. Суд решил отпустить его под залог, пока идет расследование.

Российский олигарх был отпущен под залог

Как известно, российский олигарх Алексей Кузьмичев стал фигурантом уголовного дела во Франции. Ему инкриминируют отмывание денежных средств и налоговые махинации.

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Россиянина продержали под стражей два дня, после чего тот отправился в парижский суд. Там он встретился со следователем судьей финансового отдела.

Прокуратура просила судью взять Кузьмичева под стражу, однако тот принял другое решение. Россиянину разрешили выйти из суда под залог в 8 миллионов евро. Также сообщается, что ему запрещено покидать пределы Франции.

Кстати! Кузьмичев находится под санкциями ЕС с 15 марта 2022 года. Он является одним из основателей и владельцев Alfa Group. В ЕС сообщали, что олигарх очень тесно сотрудничает с Кремлем и имеет личный доступ к Путину.

Как стало известно журналистам из собственных источников в полиции, уголовное производство против Кузьмичева было открыто еще в феврале 2023 года. У правоохранителей возникло много вопросов из-за имущества россиянина и незадекларированных доходов.

Напомним, друг Кузьмичева Фридман после побега в Россию стал очень смелым и заявил, что еще подумает о продаже Альфа-банка.