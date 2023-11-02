Російського олігарха відпустили під заставу
Як відомо, російський олігарх Алєксєй Кузьмічов став фігурантом кримінальної справи у Франції. Йому інкримінують відмивання коштів та податкові махінації.
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Росіянина протримали під вартою два дні, після чого той вирушив до паризького суду. Там він зустрівся зі слідчим суддею фінансового відділу.
Прокуратура просила суддю взяти Кузьмічова під варту, однак той прийняв інше рішення. Росіянину дозволили вийти із суду під заставу у 8 мільйонів євро. Також повідомляється, що йому заборонено покидати межі Франції.
Як стало відомо журналістам із власних джерел у поліції, кримінальне провадження проти Кузьмічова відкрили ще у лютому 2023 року. У правоохоронців виникло багато запитань через майно росіянина та незадекларовані доходи.
Нагадаємо, друг Кузьмічова Фрідман після втечі в Росію став дуже "сміливим" та заявив, що ще подумає про продаж "Альфа-банку".