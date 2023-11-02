Российский олигарх был отпущен под залог

Как известно, российский олигарх Алексей Кузьмичев стал фигурантом уголовного дела во Франции. Ему инкриминируют отмывание денежных средств и налоговые махинации.

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Россиянина продержали под стражей два дня, после чего тот отправился в парижский суд. Там он встретился со следователем судьей финансового отдела.

Прокуратура просила судью взять Кузьмичева под стражу, однако тот принял другое решение. Россиянину разрешили выйти из суда под залог в 8 миллионов евро. Также сообщается, что ему запрещено покидать пределы Франции.

Кстати! Кузьмичев находится под санкциями ЕС с 15 марта 2022 года. Он является одним из основателей и владельцев Alfa Group. В ЕС сообщали, что олигарх очень тесно сотрудничает с Кремлем и имеет личный доступ к Путину.

Как стало известно журналистам из собственных источников в полиции, уголовное производство против Кузьмичева было открыто еще в феврале 2023 года. У правоохранителей возникло много вопросов из-за имущества россиянина и незадекларированных доходов.

Напомним, друг Кузьмичева Фридман после побега в Россию стал очень смелым и заявил, что еще подумает о продаже Альфа-банка.