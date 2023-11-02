Российский олигарх был отпущен под залог
Как известно, российский олигарх Алексей Кузьмичев стал фигурантом уголовного дела во Франции. Ему инкриминируют отмывание денежных средств и налоговые махинации.
К теме Во Франции задержали друга Фридмана Кузьмичева: он является одним из основателей Alfa Group
Россиянина продержали под стражей два дня, после чего тот отправился в парижский суд. Там он встретился со следователем судьей финансового отдела.
Прокуратура просила судью взять Кузьмичева под стражу, однако тот принял другое решение. Россиянину разрешили выйти из суда под залог в 8 миллионов евро. Также сообщается, что ему запрещено покидать пределы Франции.
Как стало известно журналистам из собственных источников в полиции, уголовное производство против Кузьмичева было открыто еще в феврале 2023 года. У правоохранителей возникло много вопросов из-за имущества россиянина и незадекларированных доходов.
Напомним, друг Кузьмичева Фридман после побега в Россию стал очень смелым и заявил, что еще подумает о продаже Альфа-банка.