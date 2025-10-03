ФЛП открылось больше, чем закрылось?

С начала года количество новых регистраций постепенно росло – от 21,4 тысяч в январе до рекордных 29,6 тысяч в сентябре. Всего в 2025-м открыли на 15 тысяч больше бизнесов, чем закрыли, сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал.

Примечательно, что более 45 тысяч из закрытых ФЛП были зарегистрированы только в прошлом году.

Где открывали больше всего ФЛП?

Лидером по количеству вновь созданных бизнесов стал Киев (30,5 тысяч), далее следуют Днепропетровская (22,2 тысяч) и Львовская области (17,2 тысяч).

В пятерке также Киевская (16,7 тысяч) и Одесская области (16,4 тысяч). Больше всего закрытий также зафиксировано в столице (27,5 тысяч), а также в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

В каких сферах открывают ФЛП чаще всего?

Самой популярной сферой для новых предпринимателей традиционно стала торговля: 29% новых ФОПов занимаются розничной и 8% - оптовой. Также активно развиваются IT, ресторанный бизнес и информационные услуги. В то же время закрытие происходят преимущественно в тех же отраслях.

В этом году около 60% новых ФЛП открыли женщины. В Сумской области их доля самая высокая – более 63%. Женщины чаще всего идут в сферу услуг, образования, производства одежды и медицины, тогда как мужчины сосредотачиваются на курьерских услугах, логистике, строительстве и ремонте техники.

Открывают бизнес и иностранцы. Так, с начала года 1 648 новых ФЛП зарегистрировали нерезиденты, среди которых больше всего граждан Азербайджана, России, Узбекистана, Молдовы и Армении.

Ранее аналитики YC.Market отследили, сколько средств из бюджета получили новые предприятия в 2025 году. Лидирует Киев – 448,7 тысяч гривен, второе место – Днепропетровская область (308,6 тысяч гривен), третье – Львовская область (201,4 тысяч гривен). Киевская область получила 67,7 тысяч гривен, а Закарпатье – 45,5 тысяч гривен.