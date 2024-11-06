Акции Tesla выросли

Перед началом основной сессии акции Tesla резко выросли на 13%, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC. Республиканец значительно опередил вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов.

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Напомним! В октябре Илон Маск предоставил около 75 миллиона долларов в America PAC. Это суперкомитет политической активности для поддержки Трампа, который основал сам Маск.

Трамп пообещал назначить Маска на должность председателя комиссии по эффективности работы правительства. В конце октября владелец SpaceX заявил, что так он сможет сократить федеральный бюджет на 2 триллиона долларов.

Ваши деньги тратятся впустую, и департамент эффективности правительства это исправит,

– сказал он.

Еще вчера акции Tesla существенно отставали от более широкого рынка, поднявшись примерно на 1,2% в этом году, по сравнению с ростом на 21,2%, зафиксированным S&P 500.