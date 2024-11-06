Акції Tesla зросли

Перед початком основної сесії акції Tesla різко зросли на 13%, передає 24 Канал з посиланням на CNBC. Республіканець значно випередив віцепрезидента Камалу Харріс за кількістю голосів.

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Нагадаємо! У жовтні Ілон Маск надав близько 75 мільйона доларів в America PAC. Це суперкомітет політичної активності для підтримки Трампа, який заснував сам Маск.

Трамп пообіцяв призначити Маска на посаду голови комісії з ефективності роботи уряду. Наприкінці жовтня власник SpaceX заявив, що так він зможе скоротити федеральний бюджет на 2 трильйони доларів.

Ваші гроші витрачаються марно, і департамент ефективності уряду це виправить,

– сказав він.

Ще вчора акції Tesla істотно відставали від ширшого ринку, піднявшись приблизно на 1,2% цьогоріч, порівняно зі зростанням на 21,2%, зафіксованим S&P 500.