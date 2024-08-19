"Новая почта" против налога на мелкие посылки: что это нововведение означает для украинцев

"Новая почта" считает, что таможенные расходы после принятого закона, будут очень высоки. Предположительно, они превысят доходы.

Что заявила "Новая почта"

Представители "Новой почты" считают, что расходы, которые будет осуществлять государство для реализации нового закона, не покроют полученные доходы. По меньшей мере, из-за необходимости в расширении аппарата таможни.

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Также проблемы могут возникнуть из-за:

сокращения денежных поступлений, если количество отправлений уменьшится;

уменьшения выручки в валюте;

уменьшения налогов, уплачиваемых почтовыми и транспортными компаниями.

Минфин рассчитывает на дополнительные поступления от принятого закона в размере 8 миллиардов гривен за 2025 год.

Только за первое полугодие 2024 года, через "Новую почту" "прошло" 435 тысяч импортных посылок, цена которых – до 150 евро. Это 9% от общего импорта.

Только наших деклараций будет более 70 000 в месяц, или 7 000 в день. При том, что сейчас их мы подаем 300 – 400 в день, до 1 000 в высокий сезон,

– говорится в сообщении "Новой почты".

Компания отмечает увеличение срока доставки указанных посылок. Так произойдет из-за того, что на администрирование новых таможенных деклараций нужно будет больше времени.

В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше,

– отмечают представители "Новой почты".