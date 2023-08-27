Готовы идти вразрез с позицией ЕС: какие европейские страны ведут эмбарго на пшеницу из Украины

Позиция Евросоюза относительно импорта украинского зерна не так уж единодушна. Некоторые страны готовы вводить запрет на украинскую продукцию в одностороннем порядке.

Ранее Европейский Союз разрешил Польше и нескольким странам запретить импортировать украинское зерно. Уже 15 сентября это решение должно прекратить свое действие.

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Впрочем, несколько стран заявили о готовности вводить эмбарго на украинское зерно без согласования с ЕС. В частности, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш откровенно заявляет, что запрет будет продлен до конца года, и этот вопрос обсуждать никто не собирается.

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Мы поддерживаем запрет на импорт в нашу страну до конца года. Я хочу сказать, что даже если этого не удастся, некоторые страны введут собственные ограничения. Наша декларация понятна,

– сказал Телуш.

Решения Польши о самопроизвольном продлении запрета на импорт украинского зерна готовы поддержать такие страны:

Венгрия;

Словакия;

Румыния;

Болгария.

Вместе с тем сообщается, что разрешение на транзит зерна из Украины в другие страны блокировать никто не собирается, речь идет только об импорте на внутренние рынки этих стран.

Ранее ЕС угрожал Польше санкциями в случае продления запрета на импорт украинского зерна.