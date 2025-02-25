Правительство продлило действие отсрочек забронированных работников до 31 марта

Правительство продлило срок, до которого предприятие может подтвердить критичность и повторно забронировать рабочих. Теперь это можно сделать до 31 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука и Михаил Федорова.

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Забронированные получили больше времени на обновление

Так, Кабмин внес изменения в постановление № 1332 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Таким образом, нынешние бронирования от мобилизации остаются в силе до 31 марта.

Правительство продлило срок, до которого предприятие может подтвердить критичность и повторно забронировать рабочих. Поэтому если еще не успели это сделать, будет время до конца марта,

– отмечает министр Федоров.

К тому же руководители могут подавать списки на бронирование заблаговременно, чтобы не было пауз между завершением предыдущего срока бронирования от мобилизации и оформлением нового. Это удобно, потому что значительно ускоряет процесс.

К слову, перебронировать работников удобно можно через портал Дия. Однако обратите внимание, что сначала нужно подтвердить критичность и подать пакет документов, который это подтверждает, в соответствующий орган. Например, в Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры и тому подобное. Уже после этого можно бронировать сотрудников:

Зайдите в кабинет гражданина на портале Дія

Выберите услугу Бронирование работников и нажмите Подать заявление

Следуйте инструкциям портала

Висновок надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет та на електронну пошту керівника. Якщо відповідь позитивна – інформація буде в працівника в застосунку Резерв+.