Оборонные предприятия США нарастили доходы благодаря помощи Украине

Американский оборонпром начал существенно больше зарабатывать. Причина – постоянная помощь США Украине для противостояния российским оккупантам.

Рост доходов оборонпрома США

Соединенные Штаты Америки не перестают помогать Украине, борющейся с российскими захватчиками. Помощь включает и большое количество оружия, которое власти США заказывают у собственных оборонных предприятий. Также речь идет о пополнении запасов союзников, передающих свое оружие ВСУ.

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В итоге оборонные компании США начали значительно больше зарабатывать. В частности, Lockheed Martin, General Dynamics и другие прогнозируют, что новые заказы сотен тысяч снарядов, ракет для Patriot, а также потребность в бронетехнике положительно повлияют на их финансовые показатели.

Украинский "Укроборонпром" и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие.

Lockheed, General Dynamics и RTX уже делали заявление о том, что их доходы существенно выросли. Потребность в поддержке Украины и Израиля позволяет им ожидать еще большего спроса на военный товар.

В целом доходы американских оборонных компаний выросли от 6% до 20%. Они уже масштабировали производство и готовятся производить в разы больше боеприпасов.