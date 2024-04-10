Прибыли "дочки" PepsiCo в России

В 2023 году чистая прибыль ВБД составила 8,8 миллиардов рублей .

. В 2022 году она составляла всего 3,36 миллиарда рублей. Таким образом доходы компании выросли в 2,6 раза за год.

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Другие финансовые показатели

Как изменилась выручка за год

Выручка увеличилась на 10% до 128,8 миллиарда рублей со 117,17 миллиарда рублей. Это самые высокие темпы роста за последние годы.

Что с валовой прибылью

Валовая прибыль повысилась до 40,8 миллиарда рублей с 34,5 миллиарда рублей год назад.

Прибыль от продаж

Прибыль от продаж также за год также также заметно выросла до 11,3 миллиарда рублей. Ранее она составляла лишь 7,5 миллиарда рублей.

Еще одна "дочка" PepsiCo

Инга дочерняя компания PepsiCo, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, "ПепсиКо Холдингс" тоже имеет показательные темпы роста выручки на +12,1% за 2022 год, а вот в 2023 году показатель наоборот снизился.

В 2023 году чистая прибыль составила 34,58 миллиарда рублей против 36,79 миллиарда рублей годом ранее.

против 36,79 миллиарда рублей годом ранее. В 2022 году показатель составил 209,18 миллиардов рублей против 186,56 миллиардов рублей.

Обратите внимание! А вот что касается прибыли от продаж и валовой прибыли "ПепсиКо Холдингс", то эти показатели наоборот выросли. Прибыль от продаж повысилась до 45 миллиардов рублей с 44,9 миллиарда рублей. Что касается валовой прибыли, то она выросла до 99,4 миллиарда рублей против 93,5 миллиарда рублей.