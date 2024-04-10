Прибутки "дочки" PepsiCo у Росії

У 2023 році чистий прибуток ВБД склав 8,8 мільярда рублів .

. У 2022 році він складав лише 3,36 мільярда рублів. Таким чином прибутки компанії зросли у 2,6 раза за рік.

Читайте також Вже зібралися на вихід: виробник крабових паличок Vici йде з Росії

Інші фінансові показники

Як змінився виторг за рік

Виторг збільшився на 10% до 128,8 мільярда рублів зі 117,17 мільярда рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.

Що з валовим прибутком

Валовий прибуток підвищився до 40,8 мільярда рублів з 34,5 мільярди рублів рік тому.

Прибуток від продажів

Прибуток від продажів також за рік також помітно зріс до 11,3 мільярда рублів. Раніше він становив лише 7,5 мільярда рублів.

Ще одна "дочка" PepsiCo

Інга дочірня компанія PepsiCo, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, "ПепсіКо Холдінгс" теж має показові темпи зростання виручки на +12,1% за 2022 рік, а от у 2023 році показник навпаки знизився.

У 2023 році чистий прибуток склав 34,58 мільярда рублів проти 36,79 мільярда рублів роком раніше.

проти 36,79 мільярда рублів роком раніше. У 2022 році показник становив 209,18 мільярда рублів проти 186,56 мільярда рублів.

Зверніть увагу! А от що стосується прибутку від продажів та валового прибутку "ПепсіКо Холдінгс", то ці показники навпаки зросли. Прибуток від продажів підвищився до 45 мільярдів рублів з 44,9 мільярда рублів. Що стосується валового прибутку, то він зріс до 99,4 мільярда рублів проти 93,5 мільярда рублів.