США требуют от Raiffeisen отменить сделку с другом Путина: что задумал российский олигарх

Австрийский банк Raiffeisen продолжает активно работать на российском рынке и содействовать российским олигархам. Кое-где такое "сотрудничество" переходит даже за грань абсурда.

Raiffeisen помогает Дерипаске получить замороженные деньги

Raiffeisen Bank International, который сейчас является крупнейшим западным банком на российской территории, поскольку все остальные ушли от оккупантов, продолжает движение ко дну репутационной ямы. В частности, банк решил выкупить акции российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag, которые сейчас являются замороженными из-за санкций.

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За замороженные ценные бумаги друга Путина Raiffeisen готов выложить 1,5 миллиарда евро. Таким образом через свою российскую "дочку" австрийский банк может вывести из-под санкций активы российского олигарха.

Соединенные Штаты не собираются сидеть и просто наблюдать, как Raiffeisen помогает Дерипаске вывести активы из-под санкций. Вашингтон начал давить на банк с требованием отказаться от сделки, иначе последствия не заставят себя долго ждать.

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Партнеры Украины и так недовольны, что Raiffeisen осуществляет платежи для россиян на миллиарды евро. Если банк решит пойти против США и таки проведет сделку с активами Дерипаски, то немедленно получит штрафы.

Австрийские власти боятся гнева США, поэтому не хочет давать "зеленый свет" для сделки. В банке также опасаются, что риски превысят прибыли, поэтому также готовы отказываться от покупки активов Дерипаски.

Strabag – это одна из крупнейших строительных компаний Европы. 27,8% ее акций принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Эти активы заморожены еще с 2022 года, поэтому ни избавиться от них, ни выкупить компания не может.