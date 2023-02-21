Акции Raiffeisen обвалились: США взялись за банк из-за работы в России

Акции австрийского Raiffeisen 20 февраля рухнули до самого низкого уровня за последний год. Причиной стали претензии США к финструктуре из-за работы в России.

Претензии США к Raiffeisen

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запросило у Raiffeisen данные о его деятельности в России, в оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии. В частности, о транзакциях определенных клиентов.

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На фоне этого Raiffeisen был вынужден ограничить российские банки в валютных платежах, что сказалось на его акциях. Они свалились на 7,6%.

Аналитики отмечают: запрос OFAC встревожил ответственных за надзор за банком европейских финансовых регуляторов. Он ведь может привести к санкциям против банка.

Raiffeisen сообщил, что заданные OFAC вопросы носили "общий характер". Также в банке подчеркнули, что полностью сотрудничают с OFAC и принимают меры по обеспечению соблюдения санкций.

Интеграция Raiffeisen в российскую финсистему

Австрийский банк глубоко интегрирован в российскую финансовую систему, более того, один из двух иностранных банков в списке 13 системно значимых кредитных организаций российского центрального банка.

Напомним, что ранее Raiffeisen фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", предложив временно мобилизованные кредитные каникулы.