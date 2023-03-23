Raiffeisen признали спонсором войны, – НАПК

НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Причиной стала работа в России и официальное признание псевдо республик "ДНР" и "ЛНР".

Raiffeisen – спонсор войны

В НАПК отметили, что Raiffeisen не только официально признает так называемые республики на временно оккупированных территориях Украины, открыв там свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления.

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К тому же, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией",

– говорится в сообщении ведомства.

Также в НБУ отметили отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка.

Наращивает прибыль в России и платит налоги в бюджет

В НАПК подчеркнули, что австрийский банк на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу из российского рынка его конкурентов. В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год.

Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России 559 миллионов евро. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города,

– посчитали в НАПК.

Напомним, что прибыль, которая Raiffeisen заработал в России, стал самым большим в Юго-Восточной Европе. Более того, Raiffeisen имеет наибольшее количество активов среди банков, которые до сих пор находятся в России.

Все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма, считают в НАПК.