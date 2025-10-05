Куда украинцы тратят чаще всего?

Лидерами среди сервисов по объемам расходов в сентябре в категории "Развлечения и спорт" стали Apple, Steam и Google, сообщает 24 Канал со ссылкой на дашборд Monobank.

Читайте также Кого больше всего ищут работодатели в 2025 году

Первое место по затратам занял сервис Apple – почти 640 миллионов гривен,

Второе место принадлежит Steam – 315,3 миллиона гривен,

А третье – Google с 166,7 миллиона гривен.

Справочно: данная статистика базируется на транзакциях клиентов Monobank, однако она не охватывает наличные операции или расчеты другими банками, а следовательно, реальная картина рынка может отличаться.

На четвертом месте, куда украинцы потратили средства, есть Play Station – 55,4 миллиона гривен. А пятерку замыкает TikTok с суммой расходов в 44 миллиона гривен.

В список десяти еще входят YouTube (37 миллионов гривен расходов), Spotify (31,4 миллиона гривен), PUBG Mobile (29 миллионов гривен), Telegram (26,1 миллиона гривен) и Wargaming (24,3 миллиона гривен).

Обратите внимание! В рейтинге ТОП-10 сервисов на октябрь по сумме оборота вошли еще Patreon

В каких магазинах украинцы тратят деньги на одежду?