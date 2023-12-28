Санкции в действии: "Роскосмос" потерял 80% международных заказов

Космическая отрасль России сильно пострадала от влияния западных санкций и утратила большой объем экспорта. Об этом рассказал глава корпорации Юрий Борисов, сообщают российские СМИ.

Какие убытки "Роскосмоса"

Следовательно, российская корпорация потеряла около 1,96 миллиарда долларов (180 миллиардов рублей) после отказа других стран от сотрудничества после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Из 230 миллиардов рублей контрактов, 180 миллиардов рублей приходилось на так называемые "недружественные" страны – это и поставки двигателей, это и пусковые услуги. Поэтому 180 миллиардов рублей, по сути, у нас ушли из объема экспортной выручки,

– сказал Борисов.

По словам Борисова, после пересчета в 2022 году удалось снизить ущерб до 17,3 миллиарда рублей. Он также добавил, что консолидированная выручка отрасли в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.

В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную,

– сказал Борисов.

Поэтому, вероятно, что по итогам 2023 года Роскосмос" таки останется убыточным.

Как США усиливают санкционное давление на Россию

Джо Байден подписал указ, дающий право Министерству финансов прицеливаться в финансовые учреждения, способствующих усилиям России по поддержанию ее оборонной промышленности. В Белом доме состоялись переговоры по использованию более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Эти средства стремятся направить на помощь Украине. Кроме этого, Соединенные Штаты ужесточают санкции против российской нефти.. Министерство финансов США обновило правила контроля за ценовым лимитом на российскую нефть. В частности, расширило предварительные меры по владельцам судов и судов, перевозивших сырье, превышая лимит.